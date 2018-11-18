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Факти / Надзвичайні події / У харківському ресторані раптово померла 20-річна студентка/

В харьковском ресторане внезапно умерла 20-летняя студентка

День студента в Харькове закончился трагедией. В одном из ресторанов внезапно умерла 20-летняя студентка местного ВУЗа.

Швидка допомога

О смерти девушки в развлекательном заведении на улице Лермонтовской в Харькове 17 ноября около 23.00 правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.

Предварительная причина смерти – сердце остановилось из-за приступа астмы, сообщает областная полиция.

Реанимационные мероприятия не помогли, студентка умерла.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины после выяснения всех обстоятельств.

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К слову, недавно в Оболонском районе Киева девушка-подросток упала с пожарной вышки и разбилась насмерть. По предварительной информации, она совершила самоубийство из-за любовных проблем.

Фото: dpchas.com.ua

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