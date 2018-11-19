В Никополе из-за конфликта 18-летний брат нанес своей 13-летней сестре почти 20 ножевых ранений. Девочка в больнице, ее жизни уже ничего не угрожает.

Конфликт между братом и сестрой, возникший накануне около 7.00, едва не завершился трегедией – парень 18 раз ударил девушку ножом, сообщает полиция Днепропетровской области.

Он сбежал, позвав перед этим бабушку. Парня задержали через несколько часов.

Тот увлекался компьютерными играми, поэтому причиной конфликта мог стать именно компьютер. Его изъяли для проведения экспертизы.

По факту покушения на убийство несовершеннолетней открыто уголовное производство.

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Похожий случай был в октябре в Белой Церкви, где мужчина во время ссоры дважды ударил ножом 34-летнего брата.

Фото: dp.npu.gov.ua