Во время акции протеста автовладельцев с иностранными номерами, которая состоялась сегодня в правительственном квартале Киева, столичная полиция задержала трех человек.

В полиции Киева объяснили, что некоторые участники акции протеста пытались перекрывать движение возле Верховной Рады.

Из задержанными в отделении проведут профилактические беседы.

Такие же беседы проводили и с протестующими, чтобы не допустить провокаций и конфликтов.

По данным Укравтодора, по состоянию на 17.00, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли дороги в 14 областях Украины.

Напомним, сегодня в 56 городах Украины владельцы авто на Еврономер объявили бессрочную акцию протеста. Они требуют отменить ранее принятые Верховной Радой законопроекты о растаможивании авто на иностранном регистрации.

Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua