Во время акции протеста автовладельцев с иностранными номерами, которая состоялась сегодня в правительственном квартале Киева, столичная полиция задержала трех человек.
В полиции Киева объяснили, что некоторые участники акции протеста пытались перекрывать движение возле Верховной Рады.
Из задержанными в отделении проведут профилактические беседы.
Такие же беседы проводили и с протестующими, чтобы не допустить провокаций и конфликтов.
По данным Укравтодора, по состоянию на 17.00, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли дороги в 14 областях Украины.
Напомним, сегодня в 56 городах Украины владельцы авто на Еврономер объявили бессрочную акцию протеста. Они требуют отменить ранее принятые Верховной Радой законопроекты о растаможивании авто на иностранном регистрации.
Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua