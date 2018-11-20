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Факти / Надзвичайні події / Тричі вистрілив у перехожого: у Києві затримали п'яного чоловіка/

Трижды выстрелил в прохожего: в Киеве задержали пьяного мужчину

В Киеве задержали пьяного мужчину, который стрелял из огнестрельного оружия в прохожего.

Во время патрулирования в Оболонском районе правоохранители услышали выстрелы, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Спецназовцы двинулись на место, где была слышна стрельба и задержали 53-летнего мужчину с оружием, который пытался убежать.

Выяснилось, что пьяный злоумышленник приставал к прохожим, а позже завязал конфликт с мужчиной, в которого и выстрелил трижды.

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Потерпевший в больнице, в удовлетворительном состоянии.

Нападающий оторвал себе фалангу пальца, вероятно, в результате выстрела.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье неизвестный бросил взрывчатку на прохожих.

Фото: Национальная полиция

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