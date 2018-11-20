В Киеве задержали пьяного мужчину, который стрелял из огнестрельного оружия в прохожего.
Во время патрулирования в Оболонском районе правоохранители услышали выстрелы, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Спецназовцы двинулись на место, где была слышна стрельба и задержали 53-летнего мужчину с оружием, который пытался убежать.
Выяснилось, что пьяный злоумышленник приставал к прохожим, а позже завязал конфликт с мужчиной, в которого и выстрелил трижды.Читайте: В больнице США произошла перестрелка
Потерпевший в больнице, в удовлетворительном состоянии.
Нападающий оторвал себе фалангу пальца, вероятно, в результате выстрела.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Запорожье неизвестный бросил взрывчатку на прохожих.
Фото: Национальная полиция