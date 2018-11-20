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В больнице США произошла перестрелка

В больнице Милосердия в Чикаго (США) произошла перестрелка.

В больнице Милосердия в Чикаго мужчина открыл огонь по врачам, в результате чего погибли четыре человека, сообщает USA Today.

Мужчина спорил на повышенных тонах с одной из докторов на стоянке возле больницы. В итоге он достал пистолет и застрелил медика, а потом открыл огонь по полицейским, которые находились рядом.

Один из них умер от полученных ранений. Преступник удрал в больницу, где убил фармацевта и, во время перестрелки, ранил полицейского.

Полиция ликвидировала стрелка. По словам свидетелей, он выбирал цели наугад.

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Как стало известно позже, преступник состоял в романтических отношениях с доктором, которую он застрелил на стоянке. Они расстались и мужчина приехал, чтобы забрать обручальное кольцо.

К слову, в Киеве на канадского журналиста Майкла Колборна напали радикалы.

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