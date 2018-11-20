В зоне проведения ООС украинские военные сбили беспилотник Орлан-10 российского производства, который осуществлял разведывательную миссию.

– Беспилотный летательный аппарат, вероятно Орлан-10, собирал информацию по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино, – сообщает пресс-центр ООС.

Беспилотник уничтожили с помощью радиолокационных средств ПВО.

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Обломки сбитого аппарата указывают на то, что это БПЛА Орлан-10 российского производства.

















Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе / 4 фотографии

К слову, в ОБСЕ заявили, что так называемые “выборы” на Донбассе не могут признаваться действительными, поскольку Украина не давала на них согласия.

Фото: ООС