На Киевщине правоохранители задержали мужчину, который насиловал и сдавал в сексуальную эксплуатацию своих несовершеннолетних дочерей – 14 и 15 лет. Порнографические видео с участием девушек он продавал в интернете.

Об этом рассказывает пресс-служба Департамента киберполиции.

45-летний мужчина, проживающий в Киевской области, насиловал своих несовершеннолетних дочерей – 14 и 15 лет. Процесс он снимал на видео и реализовал в DarkWeb.

Кроме того, мужчина сдавал своих дочерей в сексуальную эксплуатацию как иностранцам, так и гражданам Украины.

Правоохранители провели обыски у подозреваемого и обнаружили предметы, фото и видео порнографического характера. Также обыски проходят в доме так называемого крестного отца обеих девушек, его подозревают в сексуальной эксплуатации.

Сейчас решается вопрос об изъятии девушек из семьи и помещения их в реабилитационный центр.

















Снимал и продавал видео: на Киевщине мужчина насиловал дочерей (18+) / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Музычи Киевской области местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги.

Фото и видео: Департамент киберполиции.