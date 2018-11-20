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Факти / Надзвичайні події / ﻿﻿Знімав та продавав відео: на Київщині чоловік гвалтував неповнолітніх доньок (18+)/

Снимал и продавал видео: на Киевщине мужчина насиловал дочерей (18+)

На Киевщине правоохранители задержали мужчину, который насиловал и сдавал в сексуальную эксплуатацию своих несовершеннолетних дочерей – 14 и 15 лет. Порнографические видео с участием девушек он продавал в интернете.

Об этом рассказывает пресс-служба Департамента киберполиции.

45-летний мужчина, проживающий в Киевской области, насиловал своих несовершеннолетних дочерей – 14 и 15 лет. Процесс он снимал на видео и реализовал в DarkWeb.

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Кроме того, мужчина сдавал своих дочерей в сексуальную эксплуатацию как иностранцам, так и гражданам Украины.

Правоохранители провели обыски у подозреваемого и обнаружили предметы, фото и видео порнографического характера. Также обыски проходят в доме так называемого крестного отца обеих девушек, его подозревают в сексуальной эксплуатации.

Сейчас решается вопрос об изъятии девушек из семьи и помещения их в реабилитационный центр.

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Снимал и продавал видео: на Киевщине мужчина насиловал дочерей (18+) / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Музычи Киевской области местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги.

Фото и видео: Департамент киберполиции.

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