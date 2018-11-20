На Киевщине правоохранители задержали мужчину, который насиловал и сдавал в сексуальную эксплуатацию своих несовершеннолетних дочерей – 14 и 15 лет. Порнографические видео с участием девушек он продавал в интернете.
Об этом рассказывает пресс-служба Департамента киберполиции.
45-летний мужчина, проживающий в Киевской области, насиловал своих несовершеннолетних дочерей – 14 и 15 лет. Процесс он снимал на видео и реализовал в DarkWeb.Читайте: Применил электрошокер и изнасиловал: в Киеве задержали педофила
Кроме того, мужчина сдавал своих дочерей в сексуальную эксплуатацию как иностранцам, так и гражданам Украины.
Правоохранители провели обыски у подозреваемого и обнаружили предметы, фото и видео порнографического характера. Также обыски проходят в доме так называемого крестного отца обеих девушек, его подозревают в сексуальной эксплуатации.
Сейчас решается вопрос об изъятии девушек из семьи и помещения их в реабилитационный центр.
Ранее Факты ICTV писали, что в селе Музычи Киевской области местные жители задержали и передали полиции мужчину, который развращал 10-летнюю девочку на глазах у ее 6-летней подруги.
Фото и видео: Департамент киберполиции.