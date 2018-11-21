Пожар в областной клинической больнице произошел из-за возгорания кровли здания.

Во Львове загорелась областная клиническая больница, сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области.

На месте работают пожарные, проводится эвакуация людей с верхних этажей здания. Сообщается, что пострадавших из-за пожара нет, пишет Украинская правда.





















Пожар во Львове – горит областная клиническая больница / 5 фотографий

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На сайте ГСЧС сообщили, что произошло возгорание кровли здания хирургического корпуса.

Согласно информации, возгорание на кровле (площадь около 200 кв.м) началось в 11.27 в корпусе больницы по ул.Черниговской, 7.

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Фото: Николай Тис/ZIK, facebook.com/igor.zinkevych