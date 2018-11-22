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Факти / Надзвичайні події / Без їжі та спілкування. На Полтавщині десятки людей тримали в "реабілітаційних центрах"/

Без еды и общения. На Полтавщине десятки людей держали в “реабилитационных центрах”

В Полтавской области прокуратура разоблачили 2 так называемые реабилитационных центра, в которых против воли удерживали 21 человека.

К этим центрам людей отправляли родственники за свои средства лечиться от алкогольной или наркотической зависимости, сообщает местная прокуратура.

По словам правоохранителей, 21 человек сообщил о том, что удерживали их против воли. Выходить за территорию домовладения пациенты не могли, на окнах установлены решетки, а доступа к свежему воздуху почти не было.

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Кроме того, людям вводили лекарства неизвестного происхождения. Если кто-то нарушал режим, то его наказывали ограничениями в пище и изолировали от общения с другими. В центре находились люди со всей страны.

На данный момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы), ч.3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Виновных ждет наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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Без еды и общения. На Полтавщине десятки людей держали в “реабилитационных центрах” / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области 13 членов преступной группировки несколько лет удерживали 94 человека, которых заставляли бесплатно работать в поле.

Фото: прокуратура Полтавской области

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