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Факти / Надзвичайні події / На індійському острові плем'я аборигенів вбило мандрівника/

На индийском острове племя дикарей убило путешественника

Путешественника из США убило племя во время посещения Северного Сентинельского острова в Индии.

Этот один из самых отдаленных индийских островов –  дом для последнего донеолитического племени в мире. Племя сентинельцев полностью изолировано от внешнего мира  и не имеет с ним никаких контактов.

Этот остров входит в Андаманские и Никобарские острова и является закрытым для туристов.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчину звали Джон Аллен Чау, ему было 26 лет. Он был не только путешественником, но и проповедником. Это его не первое путешествие в Индию. Также Джон Аллен Чау был врачом, альпинистом и тренером по футболу.

Его убили с помощью лука и стрел, а потом похоронили члены племени. Полиция будет проводить расследование.

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К слову, возле берегов Японии исчез маленький остров Эсанбэ Ханакита Кодзима.

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