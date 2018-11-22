Путешественника из США убило племя во время посещения Северного Сентинельского острова в Индии.

Этот один из самых отдаленных индийских островов – дом для последнего донеолитического племени в мире. Племя сентинельцев полностью изолировано от внешнего мира и не имеет с ним никаких контактов.

Этот остров входит в Андаманские и Никобарские острова и является закрытым для туристов.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчину звали Джон Аллен Чау, ему было 26 лет. Он был не только путешественником, но и проповедником. Это его не первое путешествие в Индию. Также Джон Аллен Чау был врачом, альпинистом и тренером по футболу.

Его убили с помощью лука и стрел, а потом похоронили члены племени. Полиция будет проводить расследование.

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