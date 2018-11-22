PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Надзвичайні події / У Китаї авто наїхало на групу школярів - багато загиблих і постраждалих/

В Китае авто наехало на группу школьников – много погибших и пострадавших

В городе Хулудао (Китай) автомобиль совершил наезд на группу школьников.

Китай

В городе Хулудао (Китай) авто Audi врезалось в группу школьников начальных классов. В результате ДТП пятеро детей погибли, еще 18 пострадали, сообщает Sina.

Инцидент произошел в китайской провинции Ляонин. Всех пострадавших госпитализировали.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении наезда на детей. Причину ДТП устанавливают.

Читайте: Выскользнула из рук: годовалая девочка упала под поезд и выжила

К слову, в Киевской области правоохранители разоблачили мужчину, который насиловал своих несовершеннолетних дочерей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ДТП
Смертельное ДТП на Закарпатье: от удара авто перевернулось
ДТП
В Запорожской области водитель под наркотиками спровоцировал смертельное ДТП
Больше двух метров! 11-летняя китаянка стала самой высокой девочкой
ДТП в Одессе: скорая с пациенткой перевернулась на дороге
В Изюме трактор разбил 7 легковушек и авто полиции
Пьяное ДТП на Хмельнитчине: парень проснулся в поле возле ​​мертвой невесты
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие
ДТП
Масштабное ДТП в Днепре: на перекрестке столкнулись 10 авто
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка