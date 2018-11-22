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Факти / Надзвичайні події / У Лисичанську зловили ґвалтівника 12-річної дівчинки/

В Лисичанске поймали насильника 12-летней девочки

В Лисичанске Луганской области задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании девочки.

У Лисичанську зловили ґвалтівника 12-річної дівчинки

Об этом сообщила спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Насильника удалось быстро задержать – это неоднократно судимый за подобные преступления житель Новодружеска.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин уточнил, что потерпевшей девочке 12 лет. Злоумышленник напал на ребенка, когда она возвращалась из музыкальной школы.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 153 УКУ. Мужчину задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.

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Недавно в Броварах Киевской области полиция задержала подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Фото: Татьяна Погукай

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