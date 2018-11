В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает телеканал WBRC.

Скорее всего, погибший – это сам стрелявший. Его застрелила полиция, когда он пытался сбежать.

Раненые – 18-летний парень и 12-летняя девочка – госпитализированы.

Shots were fired in the Riverchase Galleria shortly before 10pm. There are known injuries, some due to the panic that ensued. But there is no official word from police on injuries/fatalities, or if the scene is secure… these shots are from Bill Castle with ABC 33/40 pic.twitter.com/IiMbpZsSnp

