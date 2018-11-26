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Факти / Надзвичайні події / Димова завіса. У Києві ТРЦ закидали шашками/

Дымовая завеса. В Киеве ТРЦ забросали шашками

На Лыбедской в Киеве неизвестные забросали торгово-развлекательный центр OceanPlaza дымовыми шашками.

У Києві ТРЦ закидали шашками

Помещение ТРЦ затянуло дымом, людей эвакуируют, сообщает dtp.kiev.ua.

Причины такого поведения злоумышленников неизвестны.

Напомним, в разных городах Украины из-за агрессии РФ в Керченском проливе вчера и сегодня возле дипломатических учреждений страны-агрессора в Киеве, Львове, Одессе и Харькове прошли акции протеста. Их участники применяли дымовые шашки.

Фото: скрин видео dtp.kiev.ua

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