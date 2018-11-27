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Активисты заблокировали ТРЦ Ocean Plaza в Киеве

В Киеве активисты заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza на станции метро Лыбидская.

Работу ТРЦ Ocean Plaza блокируют активисты националистических организаций, сообщает Киев Оперативный.

Читайте: Дымовые шашки, файеры и пожар: пикеты под консульствами РФ по всей Украине

Все входы и выходы заблокированы, а персонал и посетителей не пропускают.

Напомним, вчера неизвестные забросали торгово-развлекательный центр OceanPlaza дымовыми шашками.

Фото: Ocean Plaza

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