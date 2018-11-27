Из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра в ночь на 27 ноября произошло обесточивание 85 населенных пунктов в двух областях Украины.

В частности, без света остались 46 сел в Тернопольской и 39 в Черновицкой областях, сообщает ГСЧС.

На дорогах страны движение автотранспорта обеспечено, однако Укргидрометцентр предупреждает, что в течение дня погодные условия могут его нарушить.

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Речь идет о дорогах во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей, где в течение суток будет идти местами сильный снег (до 8-15 см).

На дорогах гололедица, налипание мокрого снега. На юге и в центральных областях порывы ветра до 15-20 м/с.

К слову, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.

Фото: Укравтодор