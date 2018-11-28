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На китайском химзаводе прогремел взрыв – более 20 жертв

На химическом заводе в северной провинции Хэбэй (Китай) прогремел взрыв. В результате трагедии погибли по меньшей мере 22 человека.

Взрыв прогремел на химзаводе в городе Чжанцзякоу, сообщает PDChina.

Из-за взрыва погибли 22 человека, еще 22 госпитализированы.

Читайте: Взрыв на военной базе в Турции: много пострадавших и пропавших без вести

Также взрыв уничтожил 38 грузовиков и 12 автомобилей. Власти города призвали жители не приближаться к месту взрыва.

Ранее Факты ICTV писали, что в провинции Хост (Афганистан) в мечети прогремел взрыв. В результате чего погибло 26 человек, еще 50 получили ранения.

Фото: PDChina.

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