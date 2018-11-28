В городе Сватово (Луганская область) грузовой автомобиль столкнулся с тремя легковыми авто.
В городе Сватово (Луганская область) произошло столкновение грузовика с тремя легковыми авто, в результате чего два человека погибли, еще пятеро ранены, сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.
Авария произошла когда легковые авто, которые двигались в попутном направлении, остановились перед светофором возле моста.
В результате ДТП один из автомобилей перевернулся. Раненых людей госпитализированы в больницу.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Смертельное ДТП на Луганщине: грузовик столкнулся с тремя авто / 3 фотографии
К слову, в Черкасской области произошло лобовое столкновение двух грузовиков.
Фото: пресс-служба ГУ НП в Луганской области
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