PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Смертельное ДТП на Луганщине: грузовик столкнулся с тремя авто/

Смертельное ДТП на Луганщине: грузовик столкнулся с тремя авто

В городе Сватово (Луганская область) грузовой автомобиль столкнулся с тремя легковыми авто.

В городе Сватово (Луганская область) произошло столкновение грузовика с тремя легковыми авто, в результате чего два человека погибли, еще пятеро ранены, сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.

Авария произошла когда легковые авто, которые двигались в попутном направлении, остановились перед светофором возле моста.

В результате ДТП один из автомобилей перевернулся. Раненых людей госпитализированы в больницу.

Читайте: Я тебя убью! В Киеве мужчина с ножом напал на девушку в маршрутке

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

  • image
  • image
  • image
Смертельное ДТП на Луганщине: грузовик столкнулся с тремя авто / 3 фотографии

К слову, в Черкасской области произошло лобовое столкновение двух грузовиков.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Луганской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Черкасской области столкнулись два грузовика – трое погибших
Смертельное ДТП на Ровенщине: авто слетело с моста в водоем
Смертельное ДТП на Закарпатье: евробляха въехала в бетонную опору
В Индии автобус со школьниками упал в канал – много погибших
Боевики накрыли Золотое огнем из гранатометов и пулеметов
На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную женщину с двухлетним сыном
В Лисичанске поймали насильника 12-летней девочки
9 лет бездействия суда и следователей: кто ответит за смерть девушки в ДТП?
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка