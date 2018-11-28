В Киеве в полицию поступил сигнал о минировании сети супермаркетов.

Полиция Киева сообщает об операции по поиску взрывчатки в сети супермаркетов. Правоохранители не называют название сети, однако предварительно известно, что взрывчатку ищут в Сильпо.

28 ноября в колл-центр СБУ поступило письмо от анонима о якобы минировании магазина сети.

Так как неизвестный не сообщила адрес, где может быть заложена взрывчатка, правоохранителям пришлось выехать во все супермаркеты под этим названием. Для этого было создано несколько групп взрывотехников и кинологов.

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Напомним, в Киеве эвакуировали метро Дарница из-за ложного сообщения о минировании.