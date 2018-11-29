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Пожар в здании Минфина: сотрудников эвакуировали

Утром в здании Министерства финансов возле станции метро Контрактовая площадь произошел пожар. Сотрудников министерства эвакуировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, передает УНН.

Пожарная сигнализация здания Минфина сработала в 7.37.

Читайте: В бассейне столичного спортклуба утонул мужчина

По словам пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Киеве Светланы Водолаги, произошло возгорание кабелей в шахте лифта.

На место выехало 6 единиц пожарной техники.


Напомним, вчера в Киеве в полицию поступил сигнал о минировании сети супермаркетов.

Фото, Видео: KO INFO/Yuriy Prokopets, Киев Оперативный.

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