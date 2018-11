В Брюсселе (Бельгия) из-за повышения цен на горючее члены союза Желтые жилеты начали протест, в результате которого перебросили и подожгли несколько полицейских авто, сообщает LaCapitale.

Все началось с того, что протестующие перекрыли перекресток авеню Дез Ар и улицы Луа, из-за чего образовалась огромная пробка.

Полицейские были готовы к подобным акциям и уже задержали 30 человек.

Через некоторое время члены Желтых жилетов начали перебрасывать автомобили полиции и поджигать их.

Сейчас известно, что пылает несколько автомобилей, из-за чего перекресток, на котором проводят протест, сильно задымлен.

The #GiletsJaunes protests by the #YellowVests reached also #Brussels #Belgium after #France

Belgians are protesting against bad living conditions while the police is trying to disperse the protests under use of force pic.twitter.com/J0yT0dA8tF

— EHA News (@eha_news) 30 ноября 2018 г.