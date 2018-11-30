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30 арестованных и подожженные авто: Брюссель протестует из-за цены на топливо

Сегодня в Брюсселе (Бельгия) члены союза Желтые жилеты начали протест против повышения цен на топливо.

В Брюсселе (Бельгия) из-за повышения цен на горючее члены союза Желтые жилеты начали протест, в результате которого перебросили и подожгли несколько полицейских авто, сообщает LaCapitale.

Все началось с того, что протестующие перекрыли перекресток авеню Дез Ар и улицы Луа, из-за чего образовалась огромная пробка.

Полицейские были готовы к подобным акциям и уже задержали 30 человек.

Через некоторое время члены Желтых жилетов начали перебрасывать автомобили полиции и поджигать их.

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Сейчас известно, что пылает несколько автомобилей, из-за чего перекресток, на котором проводят протест, сильно задымлен.

 

К слову, в Украине цены на бензин снизились примерно на 2 грн, а дизтопливо подешевело почти на гривну.

Фото: Alex Mäkelä, EHA News

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