В афганском городе Кандагар погибли 37 боевиков движения Талибан в результате взрыва автомобиля, который они пытались заминировать для проведения теракта.

Авто взорвалось в учебном лагере талибов в районе Маруф, передает агентство Анадолу.

Представитель администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмет Азизи рассказал, что в результате взрыва ранение получили много талибов, но общее количество пострадавших он не уточнил.

Читайте: Мощный взрыв в центре столицы Туниса, есть раненные

Напомним, весной 2017 года боевики движения Талибан атаковали военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане. В результате – убиты по меньшей мере 70 военнослужащих.

Фото: pixabay.com