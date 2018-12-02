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Факти / Надзвичайні події / В Афганістані загинули 37 талібів - намагалися замінувати авто/

В Афганистане погибли 37 талибов – пытались заминировать авто

В афганском городе Кандагар погибли 37 боевиков движения Талибан в результате взрыва автомобиля, который они пытались заминировать для проведения теракта.

Авто взорвалось в учебном лагере талибов в районе Маруф, передает агентство Анадолу.

Представитель администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмет Азизи рассказал, что в результате взрыва ранение получили много талибов, но общее количество пострадавших он не уточнил.

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Напомним, весной 2017 года боевики движения Талибан атаковали военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане. В результате – убиты по меньшей мере 70 военнослужащих.

Фото: pixabay.com

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