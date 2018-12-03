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ДТП з українцями у Кракові – багато постраждалих

Недалеко від Кракова (Польща) відбулося зіткнення двох легкових авто.

Недалеко від Кракова (Польща) зіткнулися фургон і пасажирське авто, у результаті чого постраждали дев’ятеро людей. Серед них вісім громадян України, повідомляє Польське Радіо.

Також в аварії постраждав водій фургона.

Наразі немає інформації про стан постраждалих і причини, через які сталася ДТП.

У Польщі через погодні умови спостерігаються ожеледиця на дорозі. Це дуже сильно ускладнює гальмування для авто.

Читайте: Сутички в Одесі зі сльозогінним газом: затримали 19 осіб

До слова, у Вінниці на нерегульованому пішохідному переході поліцейський службовий автомобіль Skoda Octavia збив 16-річну дівчинку.

Фото: OSP Tenczynek

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