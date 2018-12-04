Авто мэра Березани Владимира Тимченко обстреляли во время движения.

Мэр Березани Владимир Тимченко попал под обстрел неизвестных.

Как сообщает полиция, инцидент произошел, когда чиновник ехал на своем авто в Переяслав-Хмельницкий.

Прямо на дороге во время движения злоумышленники расстреляли авто мэра из охотничьего ружья. Правоохранители заявили, что в авто Тимченко выстрелили дважды. После этого нападавшие скрылись.

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Полиция по показаниям потерпевшего открыла уголовное дело за хулиганство. Злоумышленники могут сесть в тюрьму на 7 лет.

Напомним, в Сумской области во время покушения в авто бизнесмена выпустили 18 пуль.