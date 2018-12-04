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Авто мэра Березани обстреляли на ходу из ружья

Авто мэра Березани Владимира Тимченко обстреляли во время движения.

Мэр Березани Владимир Тимченко попал под обстрел неизвестных.

Как сообщает полиция, инцидент произошел, когда чиновник ехал на своем авто в Переяслав-Хмельницкий.

Прямо на дороге во время движения злоумышленники расстреляли авто мэра из охотничьего ружья. Правоохранители заявили, что в авто Тимченко выстрелили дважды. После этого нападавшие скрылись.

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Полиция по показаниям потерпевшего открыла уголовное дело за хулиганство. Злоумышленники могут сесть в тюрьму на 7 лет.

Напомним, в Сумской области во время покушения в авто бизнесмена выпустили 18 пуль.

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