Авто мэра Березани Владимира Тимченко обстреляли во время движения.
Мэр Березани Владимир Тимченко попал под обстрел неизвестных.
Как сообщает полиция, инцидент произошел, когда чиновник ехал на своем авто в Переяслав-Хмельницкий.
Прямо на дороге во время движения злоумышленники расстреляли авто мэра из охотничьего ружья. Правоохранители заявили, что в авто Тимченко выстрелили дважды. После этого нападавшие скрылись.
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Полиция по показаниям потерпевшего открыла уголовное дело за хулиганство. Злоумышленники могут сесть в тюрьму на 7 лет.
Напомним, в Сумской области во время покушения в авто бизнесмена выпустили 18 пуль.
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