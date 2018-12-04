3 декабря в штате Халиско (Мексика) в результате внезапного нападения были убиты шесть полицейских. Еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранение.

Об этом сообщила прокуратура штата.

– Шесть убитых и один раненый полицейский в результате внезапного нападения, которое произошло этим вечером в муниципалитете Ла-Уэрта, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В штате начали расследование инцидента.

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В Халиско проводят поисковую операцию.

По информации издания El Universal, на территории штата работает один из самых крупных мексиканских наркокартелей.

Напомним, в октябре в Гуаямасе (Мексика) недалеко от школы произошла стрельба, в результате которой были убиты пятеро полицейских, еще двое ранены.

Фото: CMF Global Risk/Twitter.