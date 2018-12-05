В Ровенской области СБУ допросила 12 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ Московского патриархата.

– Сегодня были вызваны 12 священников в качестве свидетелей по открытому уголовному производстве, которое расследуют следователи СБУ в Ровенской области, – заявила пресс-секретарь СБУ Инна Илючок, передает LIGA.net.

В СБУ отказались предоставлять подробности относительно допросов из-за отсутствия разрешения следователя. Однако известно, что допросы касаются статей 111 (Государственная измена) и 161 (Разжигание межрелигиозной вражды) УК Украины.

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Кроме того, епископ Дубенский Пимен местному изданию подтвердил факт допроса в СБУ. Однако отметил, что священники УПЦ Московского патриархата не занимались агитацией и не общались с российскими СМИ.









Подозревают в госизмене: СБУ допросила 12 священников УПЦ МП / 2 фотографии

Напомним. во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата нашли материалы, разжигающие религиозную и межконфессиональную рознь.

Фото: charivne.info