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В Жулянах самолет столкнулся с генератором

В столичном аэропорту Киев (Жуляны) самолет столкнулся с генератором.

В Жулянах самолет столкнулся с генератором, сообщил волонтер Роман Синицын в Facebook и опубликовал фото.

– ЯК-40 Моторсичи не разминулся с генератором. ЯК-40 победил, – написал он.

Читайте: Непогода в Украине: часть рейсов отменили или перенесли

Напомним, 1 ноября в аэропорту Шарль-де-Голль (Париж) лайнер из США задел крылом французский Airbus A330, собиравшийся идти на взлет.

Фото: Роман Сініцин/Facebook.

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