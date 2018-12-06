PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / У берегов Японии столкнулись два военных самолета США/

У берегов Японии столкнулись два военных самолета США

Два американских военных самолета, принадлежащих корпусу морской пехоты США, столкнулись во время дозаправки недалеко от побережья Японии.

Об этом сообщается на официальной странице U.S. Marine Corps в Facebook.

На борту дозаправщика Hercules KC-130 находились пять человек, а на истребителе-бомбардировщике Hornet F/A-18 – двое.

Одного военного удалось найти, он находится в стабильном состоянии.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Читайте: У пилота случился сердечный приступ: в США упал самолет

Напомним, 1 ноября в аэропорту Шарль-де-Голль (Париж) лайнер из США задел крылом французский Airbus A330, собиравшийся идти на взлет.

ФотоU.S. Marine Corps

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Агрессия РФ: Украина срочно созывает подписантов Будапештского меморандума
У России есть последний шанс: Столтенберг о ракетном договоре
Госдеп: Атака на Азове показала, что Северный поток-2 – плохая идея
ЕС и США должны вместе противостоять агрессии РФ – Могерини
Подарок России: сенаторы призвали Трампа не выходить из ракетного договора
У США несколько вариантов ответа на агрессию РФ на Азове – Помпео
Демонстрация военной мощи: США направили в Персидский залив атомный авианосец
США усложнили правила получения рабочих виз H-1B
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка