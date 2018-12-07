В заброшенном здании возле железнодорожной станции в райцентре Полонное Хмельницкой области обнаружили тело новорожденного ребенка.

О страшной находке правоохранителям 6 декабря сообщил 59-летний местный житель, передает пресс-служба областной полиции.

В настоящее время продолжается поиск и опрос всех возможных свидетелей.

Назначены экспертизы, чтобы определить, родился ли ребенок живым.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 – Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка УКУ.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Недавно на кладбище во Львовской области нашли тело новорожденной девочки без признаков жизни.

Фото: Поліція Хмельницької області