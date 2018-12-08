В Киеве Оболонский районный суд арестовал на 2 месяца врачей, которые требовали у участника АТО взятку.

– Оболонский районный суд арестовал на 60 суток главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, которые требовали у участника АТО взятку, – сообщает столичная прокуратура.

Также суд определил размер залога почти 2 млн грн для каждого.

Читайте: Чтобы не отчислили: в вузе Киева у иностранных студентов требовали взятки

Напомним, врачей задержали после того, как они получили взятку в 42,6 тыс. грн. Средства они требовали за установление группы инвалидности у участника АТО, который во время боевых действий получил тяжелое ранение ноги.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 20 пакетов документов военнослужащих, которые также претендовали на установление инвалидности.

В каждом пакете с документами были и конверты с деньгами. Суммы там колебались от $700 до $4 тыс.













Требовали взятку у участника АТО: врачей арестовали под залог 2 млн грн / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепропетровской области задержали подполковника, который вымогал взятку в размере $7 тыс.

Фото: прокуратура Киева.