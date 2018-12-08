В Киеве Оболонский районный суд арестовал на 2 месяца врачей, которые требовали у участника АТО взятку.
– Оболонский районный суд арестовал на 60 суток главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, которые требовали у участника АТО взятку, – сообщает столичная прокуратура.
Также суд определил размер залога почти 2 млн грн для каждого.
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Напомним, врачей задержали после того, как они получили взятку в 42,6 тыс. грн. Средства они требовали за установление группы инвалидности у участника АТО, который во время боевых действий получил тяжелое ранение ноги.
Во время обысков правоохранители обнаружили более 20 пакетов документов военнослужащих, которые также претендовали на установление инвалидности.
В каждом пакете с документами были и конверты с деньгами. Суммы там колебались от $700 до $4 тыс.
Ранее Факты ICTV писали, что в Днепропетровской области задержали подполковника, который вымогал взятку в размере $7 тыс.
Фото: прокуратура Киева.