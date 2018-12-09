PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В США в офисе Google умер сотрудник/

В США в офисе Google умер сотрудник

В Нью-Йорке (США) в офисе Google обнаружили мертвого сотрудника компании.

В Нью-Йорке (США) в офисе Google уборщик нашел мертвым 22-летнего сотрудника компании, сообщает The New York Post.

Мужчина работал инженером-программистом. На его теле не обнаружили следов насильственной смерти.

Смерть наступила прямо на рабочем месте и в полиции исключают возможность убийства.

Точную причину смерти определит экспертиза.

Читайте: В Киевском метро умерла 9-летняя девочка

К слову, в Италии из-за давки в ночном клубе города Анкона, погибли 6 человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Глуп как пробка! Трамп и Тиллерсон обменялись оскорблениями
Как США могут помочь Украине в Азовском море – варианты операций
Хизер Нойерт будет представлять США в ООН – чем известна телеведущая
Предупреждение для РФ: над Украиной заметили авиацию США
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
Агрессия РФ: Украина срочно созывает подписантов Будапештского меморандума
У России есть последний шанс: Столтенберг о ракетном договоре
Госдеп: Атака на Азове показала, что Северный поток-2 – плохая идея
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка