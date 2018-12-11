PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Надзвичайні події / Під Києвом маршрутка в'їхала в фуру: багато постраждалих, двоє у реанімації/

Под Киевом маршрутка въехала в фуру: много пострадавших, двое в реанимации

В Киевской области на Гостомельской трассе маршрутка протаранила фуру. В результате ДТП пострадало 5 человек, двое их них в реанимации.

Маршрутное такси протаранило прицеп фуры на Гостомельской трассе, сообщает Киев Оперативный.

Пострадавших госпитализировали с различными травмами, а у одного из мужчин от удара выпало глазное яблоко.

Читайте: Влетели в частный дом: в Житомире столкнулись скорая и Hyundai

На месте происшествия работали 4 скорых, полиция, спасатели ГСЧС.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Под Киевом маршрутка въехала в фуру: много пострадавших, двое в реанимации / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтавской области из-за гололеда столкнулись два легковых автомобиля. В результате чего один человек погиб, 5 травмировались.

Фото: Киев Оперативный, dtp.kiev.ua.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Польше автомобиль на смерть сбил украинку
ДТП в Мариуполе – авто влетело в остановку с людьми
В Полтавской области грузовик раздавил легковушку: два человека погибли
Смертельное ДТП в Словении: столкнулись два микроавтобуса с украинцами
Влетели в частный дом: в Житомире столкнулись скорая и Hyundai
Хотел убить свою сестру: на Закарпатье авто въехало в толпу
Смертельное ДТП на Полтавщине из-за гололеда, есть погибший
В Донецкой области ВАЗ сбил трех школьников
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка