В Киевской области на Гостомельской трассе маршрутка протаранила фуру. В результате ДТП пострадало 5 человек, двое их них в реанимации.

Маршрутное такси протаранило прицеп фуры на Гостомельской трассе, сообщает Киев Оперативный.

Пострадавших госпитализировали с различными травмами, а у одного из мужчин от удара выпало глазное яблоко.

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На месте происшествия работали 4 скорых, полиция, спасатели ГСЧС.

































Под Киевом маршрутка въехала в фуру: много пострадавших, двое в реанимации / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтавской области из-за гололеда столкнулись два легковых автомобиля. В результате чего один человек погиб, 5 травмировались.

Фото: Киев Оперативный, dtp.kiev.ua.