Возле НСК Олимпийский перед началом матча Шахтер – Олимпик состоялись задержания 27 человек.

Возле НСК Олимпийский задержали 27 правонарушителей, устроивших провокации против правоохранителей. Как сообщает полиция, инциденты произошли перед началом матча Шахтер – Олимпик.

Задержанные лица нецензурно выражались в адрес правоохранителей, бросались снегом и даже попытались ударить патрульных. Замечания полиции люди проигнорировали.

27 граждан были доставлены в отделение полиции с целью установления их личных данных. Действиям правонарушителей будет дана правовая оценка.

Читайте: Снег и скользкие тросы: в Киеве подростки забрались на Северный мост

Как сообщалось, в 22.00 на НСК Олимпийский начался футбольный матч Лиги чемпионов между донецким Шахтером и лионским Олимпиком. Факты ICTV ведут трансляцию игры.