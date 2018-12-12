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Факти / Надзвичайні події / 27 осіб затримали біля стадіону перед матчем Шахтаря/

27 человек задержали возле стадиона перед матчем Шахтера

Возле НСК Олимпийский перед началом матча Шахтер – Олимпик состоялись задержания 27 человек.

Возле НСК Олимпийский задержали 27 правонарушителей, устроивших провокации против правоохранителей. Как сообщает полиция, инциденты произошли перед началом матча Шахтер – Олимпик.

Задержанные лица нецензурно выражались в адрес правоохранителей, бросались снегом и даже попытались ударить патрульных. Замечания полиции люди проигнорировали.

27 граждан были доставлены в отделение полиции с целью установления их личных данных. Действиям правонарушителей будет дана правовая оценка.

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Как сообщалось, в 22.00 на НСК Олимпийский начался футбольный матч Лиги чемпионов между донецким Шахтером и лионским Олимпиком. Факты ICTV ведут трансляцию игры.

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