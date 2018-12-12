В Киевской области на Гостомельской трассе маршрутка протаранила фуру. В результате ДТП травмы получили 5 человек. Один из пострадавших умер по дороге в больницу.
Обновлено 12.12.18. В результате ДТП один из пассажиров погиб по дороге в больницу.
Водитель рассказал, что не справился с управлением и протаранил фуру. Он уверяет, что его ослепил свет фар встречных авто.
Маршрутное такси протаранило прицеп фуры на Гостомельской трассе, сообщает Киев Оперативный.
Пострадавших госпитализировали с различными травмами, а у одного из мужчин от удара выпало глазное яблоко.
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На месте происшествия работали 4 скорых, полиция, спасатели ГСЧС.
Ранее Факты ICTV писали, что в Полтавской области из-за гололеда столкнулись два легковых автомобиля. В результате чего один человек погиб, 5 травмировались.
Фото: Киев Оперативный, dtp.kiev.ua.