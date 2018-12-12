В Днепре автомобиль Skoda, убегая от полиции, протаранил каменное ограждение. После аварии водитель попытался покончить с собой, выстрелив в голову с травматического пистолета.

За рулем автомобиля пребывал обнаженный мужчина, сообщает Информатор.

Автомобиль Skoda заметили, когда он проехал по встречной полосе на красный сигнал светофора. Правоохранители потребовали остановиться, но водитель попытал сбежать. Не справившись с управлением, автомобиль вылетел на тротуар и протаранил каменное ограждение. После аварии водитель отказывался покидать авто.

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Во время оформления ДТП, водитель попытался покончить с собой, выстрелив в голову с травматического пистолета. Мужчину забрала скорая.

















Погоня в Днепре: мужчина протаранил ограждение и выстрелил себе в голову / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Житомире в результате столкновения автомобиль скорой помощи и Hyundai Santa Fe влетели в частный дом. В аварии пострадали 7 человек.

Фото: Информатор.