В Киеве в доме по улице Ларисы Руденко, 6, лифт зажал коляску с младенцем и едва не убил его.
В киевской многоэтажке лифт зажал коляску с младенцем, сообщает Киев Оперативный.
Няня с младенцем, который находился в коляске, зашла в лифт, чтобы подняться на второй этаж. Когда выходила, дверь лифта закрылась и зажала коляску. После этого кабина начала подниматься вверх и тянуть за собой ребенка.
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Женщина успела сориентироваться и уже сверху выхватила 2-месячного младенца.
Коляску вверху растрощило.
На месте работают правоохранители.
Зажал и потянул вверх. В Киеве лифт едва не убил младенца в коляске / 2 фотографии
К слову, ранее в Деснянском районе Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт, внутри которого находился человек. Его отвезли в больницу на машине скорой помощи.
Фото: Киев Оперативный.
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