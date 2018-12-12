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Факти / Надзвичайні події / Затиснув і потягнув вгору. У Києві ліфт ледь не вбив немовля у колясці/

Зажал и потянул вверх. В Киеве лифт едва не убил младенца в коляске

В Киеве в доме по улице Ларисы Руденко, 6, лифт зажал коляску с младенцем и едва не убил его.

В киевской многоэтажке лифт зажал коляску с младенцем, сообщает Киев Оперативный.

Няня с младенцем, который находился в коляске, зашла в лифт, чтобы подняться на второй этаж. Когда выходила, дверь лифта закрылась и зажала коляску. После этого кабина начала подниматься вверх и тянуть за собой ребенка.

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Женщина успела сориентироваться и уже сверху выхватила 2-месячного младенца.

Коляску вверху растрощило.

На месте работают правоохранители.

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Зажал и потянул вверх. В Киеве лифт едва не убил младенца в коляске / 2 фотографии

К слову, ранее в Деснянском районе Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт, внутри которого находился человек. Его отвезли в больницу на машине скорой помощи.

Фото: Киев Оперативный.

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