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Боец ООС погиб от пули вражеского снайпера

В зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий от пули вражеского снайпера.

О смерти военного от вражеской пули снайпера сообщили в пресс-центре ООС.

Также там добавили, что боевики в течение суток 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте: Президент Латвии посетил район проведения ООС

Кроме того, два раза применили вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за агрессии РФ на Азовском море структуры Операции объединенных сил привели в полную боевую готовность.

Фото: military_tv_ua

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