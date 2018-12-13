Появилось видео с места аварии скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью.

Видео с места событий опубликовало турецкое издание Sözcü в Twitter.

На кадрах видно, что поезд превратился просто в груду металла, а обломки раскиданы по железнодорожным путям.

Известно, что на место происшествия прибыло десятки автомобилей скорой помощи и аварийных служб. Пострадавших продолжают доставить из-под завалов.

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası… Ankara Valiliği: Ankara’dan Konya’ya giden Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı https://t.co/09mFZNmfKW pic.twitter.com/EcV0H5Nvo2 — Sözcü (@gazetesozcu) 13 декабря 2018 г.

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Напомним, что в Анкаре скоростной пассажирский поезд столкнулся с другим пригородным поездом через несколько минут после отправления. В итоге пострадали 43 человека, 4 – погибли.

Видео: Sözcü/Twitter.