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Устал есть человеческую плоть: в ЮАР каннибал сдался полиции

В ЮАР двух каннибалов приговорили к пожизненному заключению. Один из них сам сдался полиции, объяснив это тем, что он устал есть человеческое мясо.

33-летний шаман Нино Мбата сам пришел в полицию с сумкой, в которой находились человеческие конечности, пишет The Guardian.

Впоследствии правоохранители задержали и приспешника шамана Лунгисани Магубане.

Их обвинили в убийстве женщины. Во время обысков в доме Мбата были найдены и другие части человеческого тела. Желание сдаться правоохранителям он объяснил тем, что устал есть человеческую плоть.

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Суд приговорил мужчин к пожизненному заключению за убийство.

Интересно, что в ЮАР фактически нет закона, запрещающего каннибализм.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе 28-летний мужчина убил 33-летнюю бывшую жену, поджег квартиру вместе с телом, а потом выпрыгнул с 6 этажа.

Фото: Dreamstime.com

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