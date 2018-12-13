В ЮАР двух каннибалов приговорили к пожизненному заключению. Один из них сам сдался полиции, объяснив это тем, что он устал есть человеческое мясо.
33-летний шаман Нино Мбата сам пришел в полицию с сумкой, в которой находились человеческие конечности, пишет The Guardian.
Впоследствии правоохранители задержали и приспешника шамана Лунгисани Магубане.
Их обвинили в убийстве женщины. Во время обысков в доме Мбата были найдены и другие части человеческого тела. Желание сдаться правоохранителям он объяснил тем, что устал есть человеческую плоть.
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Суд приговорил мужчин к пожизненному заключению за убийство.
Интересно, что в ЮАР фактически нет закона, запрещающего каннибализм.
Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе 28-летний мужчина убил 33-летнюю бывшую жену, поджег квартиру вместе с телом, а потом выпрыгнул с 6 этажа.
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