В Украине из-за непогоды без света остаются 40 населенных пунктов в двух областях: 38 – в Черниговской и два – в Кировоградской.

Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения, сообщает ГСЧС.

В то же время на дорогах ситуация стабильная – транспортное сообщение обеспечено.

Сейчас на дорогах страны гололедица, небольшой снег наблюдается в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях.

Бригады Укравтодора продолжают обрабатывать участки дорог, где есть угроза возникновения гололеда.

В компании уточняют, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, на западе – заснеженное, а в Сумской области – местами гололедица.

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Напомним, вчера, 13 декабря, в результате сильных снегопадов и порывов ветра в Украине произошло обесточивание 170 населенных пунктов в шести областях.

Фото: Укравтодор