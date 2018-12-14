В психиатрической больнице №2 в Харьковской области пациентов закрывали в неотапливаемых помещениях, не давали питьевую воду, не выпускали на прогулку и, вероятно, применяли физическое насилие.

В психиатрической больнице №2 в Харьковской области зафиксировали жестокое обращение с пациентами, сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По информации пресс-службы, персонал больницы закрыл в помещении, которое не отапливается, пятерых пациентов. Они пробыли там с утра и до 15.00.

По словам сотрудника департамента национального превентивного механизма Ирины Сергиенко, когда пациентов обнаружили, они не хотели возвращаться в отделение. Они боялись, что к ним могут применять физическое насилие. Один слепой пациент был в тапочках на босу ногу и трясся от холода.

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Во время проверки было обнаружено, что в мужском отделении вместо 56 пациентов, был только 41 пациент.

По словам главной медсестры, четырех пациентов в день визита выписали, хотя в нигде это не зафиксировано. Остальные находятся в лечебном отпуске, что тоже не задокументировано.

В женском отделении у пациентов отбивали пенсии “на нужды больницы”. Особенно у тех, кто лечится здесь много лет.

Ненадлежащие условия зафиксированы в мужском отделении: нет горячей воды, кровати с панцирной сеткой, плохого качества матрасы и постельное белье, отсутствуют тумбочки, пациенты курят в помещении.

Пациенты не выходят на прогулки и не имеют свободного доступа к питьевой воде.

По результатам визита в больницу составлен отчет с рекомендациями, который направят руководству Харьковской области и областной прокуратуры.

Напомним, в прошлом году в Украине запретили определять людей в психбольницу без их согласия.