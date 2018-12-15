14 декабря в 22.50 на 3 км автодороги Володарка – Белая Церковь (Киевская область) ВАЗ столкнулся Subaru, в результате погибли водитель ВАЗа и его жена.

О смертельном ДТП в Киевской области, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

55-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Subaru.

В результате ДТП водитель ВАЗ и его 52-летняя жена от полученных травм погибли на месте.

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Водитель Subaru госпитализирован в реанимационное отделение больницы с различными травмами.

Устанавливаются причины дорожной трагедии.









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