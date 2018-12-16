Украинский пограничник исчез в воскресенье ночью, а через несколько часов был найден мертвым с огнестрельным ранением.

В воскресенье ночью в районе н.п. Славяносербка (Одесская область) исчез несший службу работник ГПСУ. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Для поиска исчезнувшего пограничника привлекли полицию, агентов СБУ и других правоохранителей. Через несколько часов было обнаружено его тело.

Предварительно было установлено, что пограничник покончил с собой, выстрелив в себя из табельного оружия. Сообщается, что причиной самоубийства могли стать семейные неурядицы.

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По факту смерти возбуждено уголовное дело.

Напомним, во Львовской области в арендованной квартире покончил с собой военный.