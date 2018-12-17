Курорт Сан-Сити в Северо-Западной провинции Южно-Африканской республики засыпало градом.
Градом побило автомобили, засыпало поля для гольфа, а ливень затопил более 200 гостиничных номеров.
Не обошлось без жертв, два человека получили травмы и были госпитализированы.
Об этом передает News24.
Часть посетителей развлекательных центров была эвакуирована.
На фотографиях видно сугробы снега.
– Приветствую бурю в Сан-Сити, – пишут гости.
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К слову, в результате сильных снегопадов на востоке США погибли не менее восьми человек, в пяти штатах без света остались почти 200 тыс. человек.
Фото: Kenny Moodley/Тwitter
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