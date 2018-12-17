PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Надзвичайні події / Сніг, град і злива: на курорт Африки обрушився шторм/

Снег, град и ливень: на курорт Африки обрушился шторм

Курорт Сан-Сити в Северо-Западной провинции Южно-Африканской республики засыпало градом.

Градом побило автомобили, засыпало поля для гольфа, а ливень затопил более 200 гостиничных номеров.

Не обошлось без жертв, два человека получили травмы и были госпитализированы.

Об этом передает News24.

Часть посетителей развлекательных центров была эвакуирована.

На фотографиях видно сугробы снега.

– Приветствую бурю в Сан-Сити, – пишут гости.

Читайте: Ударят морозы до -15°! Прогноз погоды в Украине на неделю

К слову, в результате сильных снегопадов на востоке США погибли не менее восьми человек, в пяти штатах без света остались почти 200 тыс. человек.

Фото: Kenny Moodley/Тwitter

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка