Служба безопасности Украины смогла предотвратить диверсию боевиков на железнодорожном мосту на Харьковщине.

Об этом на брифинге сообщил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Нестюк.

По его словам, гражданин Украины 1989 года рождения заложил взрывное устройство под железнодорожным мостом в Харьковской области.

После этого парень отъехал в направлении временно оккупированной территории и на расстоянии 30 км активировал устройство с помощью телефона.

Однако контрразведка заранее обменяла взрывное устройство на имитационное средство.

Исполнителя задержали, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК, за что грозит до 15 лет лишения свободы.

За подрыв моста ему обещали вознаграждение. Выяснилось, что парень был завербован так называемым “МГБ ЛНР”, уже участвовал в боях против ВСУ и собирал информацию для боевиков.

Установлен также организатор преступления – Дубровкин Егор Геннадьевич, 1976 года рождения, уроженец Саратовской области Российской Федерации.

Сотрудник “отдела контрразведки центрального аппарата псевдоспецслужб”.

Ранее работал в Службе безопасности Украины в Луганской области, но в 2014 году изменил воинской присяге и вступил в ряды псевдоспецслужб.

Напомним, что говорят бойцы ВСУ о войне на Донбассе.

Фото: Dmytro Dudchenko | Dreamstime.com