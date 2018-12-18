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В Авдеевке пенсионер прятал гранаты в дупле дерева, чтобы обменять на продукты

В Авдеевке (Донецкая область) 68-летний мужчина спрятал две гранаты РГМ и Ф-1 в дупле дерева.

Пенсионер спрятал две гранаты РГМ и Ф-1 в дупле дерева, сообщает региональное управление Нацполиции.

Во время патрулирования полицейские остановили для проверки документов мужчину, который во время беседы признался, что знает место, где лежат две гранаты.

Оказалось, что в октябре пенсионер нашел боеприпасы и спрятал в дупле дерева, чтобы в дальнейшем обменять их на продукты.

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В дереве правоохранители обнаружили и изъяли гранаты РГМ и Ф-1.

Боеприпасы направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит лишение свободы сроком на семь лет.

К слову, в августе в доме 44-летнего жителя города Пятихатки Днепропетровской области нашли 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг.

Фото: Нацполиция.

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