16 декабря в 13.10 в Червонограде полицейские приехали по вызову, чтобы предотвратить попытку самоубийства. Однако 53-летний львовянин скончался в больнице от ран несовместимых с жизнью.

О самоубийстве мужчины сообщили в пресс-службе ГУ НП области.

В ведомстве не сообщили имя погибшего, но в полиции Zaxid.net сказали, что это известный активист Игорь Коцюруба.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Появились предположения, что Коцюруба был убит. Об этом сообщили сразу несколько давних его знакомых.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец обратилась к генпрокурору, чтобы он взял дело под личный контроль.

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Председатель Львовской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Салюк, написал в соцсети пост о том, что произошло убийство, но через час удалил.

Главврач Червоноградской центральной городской больнице подтвердил, что активиста привезли с перерезанным горлом. Он умер в реанимации, так как рана была несовместима с жизнью.

Львовский хирурги Андрей Киштяк опроверг версию об инфаркте миокарда. Он сообщил, что Коцюруба попал в больницу с двумя резаными ранами шеи и умер от потери крови.

Напомним, 53-летний Игорь Коцюруба был активным участником студенческого братства Львовской области в конце 1980-х, участвовал в первой студенческой революции на граните, был комендантом палаточного городка на Майдане во время Оранжевой революции и активным участником Революции Достоинства.

К слову, в Харькове повесилась 46-летняя нотариус прямо в своем офисе.