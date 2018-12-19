На Херсонщине в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля УАЗ погибли пять человек.

В Херсонской области на выезде из села Раденск автомобиль УАЗ столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

По предварительной информации, водитель Renault Trafic не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с автомобилем УАЗ.

Четыре человека погибли на месте ДТП. Еще двух людей госпитализировали в больницу, где один из них скончался от ранений.

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Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Предварительно событие квалифицировали по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).









5 погибших. В Херсонской области микроавтобус столкнулся с УАЗом / 2 фотографии

К слову, на Житомирщине в результате лобового столкновения авто погибли три человека.

Фото: пресс-служба ГУНП в Херсонской области