На Херсонщине в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля УАЗ погибли пять человек.
В Херсонской области на выезде из села Раденск автомобиль УАЗ столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУНП в Херсонской области.
По предварительной информации, водитель Renault Trafic не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с автомобилем УАЗ.
Четыре человека погибли на месте ДТП. Еще двух людей госпитализировали в больницу, где один из них скончался от ранений.
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Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Предварительно событие квалифицировали по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
К слову, на Житомирщине в результате лобового столкновения авто погибли три человека.