В городе Черноморск (Одесская область) 13-летняя девочка распылила в школе газовый баллончик, в результате чего пострадали ученики.

В городе Черноморск (Одесская область) четырех школьников доставили в больницу из-за распыления в учебном заведении газового баллончика, передает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

После распыления вещества 13-летней девочкой всех учеников школы эвакуировали. Четырем ученикам шестого класса потребовалась госпитализация.

Врачи поставили диагноз острое респираторное отравление неизвестного происхождения. Детям оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

По информации полиции, ученица распылили перцовый газовый баллончик.

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Родителей девочки могут привлечь к административной ответственности по ч.4 ст.184 УК Украины (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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