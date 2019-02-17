PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Авария поезда в Канаде: 40 вагонов перевернулись, разлилась нефть/

Авария поезда в Канаде: 40 вагонов перевернулись, разлилась нефть

В Канаде в 300 км от Виннипега перевернулся грузовой поезд, перевозивший нефть.

Авария поезда в Канаде: 40 вагонов перевернулись, разлилась нефть

17 февраля в Канаде произошла авария грузового поезда. В результате инцидента в провинции Манитоба перевернулись 40 грузовых вагонов.

Как сообщает CBC, в вагонах находилась нефть, которая разлилась возле места аварии. Железнодорожников отправили устранить утечку.

  • image
  • image
  • image
Авария поезда в Канаде: 40 вагонов перевернулись, разлилась нефть / 3 фотографии

Поезд перевернулся около 3.30 утра возле деревни Сент-Лазар, которая находится в 300 км от Виннипега.

Читайте: В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда: пострадали 300 человек

В результате аварии люди не пострадали.

Напомним, в Турции произошла авария скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в Конью.

Фото: RileyLaychuk

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Швейцарии с рельс сошел скоростной поезд с 240 пассажирами
Послание инопланетян или медузы? В Канаде жителей напугало явление в озере
Канада отказалась признать Путина военным преступником
Останки “прятал” в садах: в Канаде садовник 7 лет убивал геев
Канадские хоккеисты вышли на лед в джерси с трезубцами
Почему гаджеты вредные для детей – вывод ученых
Давос 2019: Фриланд о поддержке Украины в Канаде
В Оттаве автобус с пассажирами влетел в остановку с людьми, есть жертвы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка