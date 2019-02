17 февраля в Канаде произошла авария грузового поезда. В результате инцидента в провинции Манитоба перевернулись 40 грузовых вагонов.

Как сообщает CBC, в вагонах находилась нефть, которая разлилась возле места аварии. Железнодорожников отправили устранить утечку.

Авария поезда в Канаде: 40 вагонов перевернулись, разлилась нефть / 3 фотографии

Поезд перевернулся около 3.30 утра возле деревни Сент-Лазар, которая находится в 300 км от Виннипега.

Читайте: В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда: пострадали 300 человек

В результате аварии люди не пострадали.

Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmb pic.twitter.com/nJ3nneHAo2

— Riley Laychuk (@RileyLaychuk) 16 февраля 2019 г.